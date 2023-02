Que horas começa 'Vai na Fé' hoje? Veja o resumo da novela deste sábado (18)

No capítulo de 'Vai na Fé' deste sábado (18), que vai ao ar às 19h45 na Rede Globo, Lumiar se desespera ao descobrir que Ben convidou a família de uma vítima do acidente para morar em sua casa.

RESUMO DE 'VAI NA FÉ' DESTE SÁBADO (18)

Ben reconhece Carlão nas fotos sobre o caso. Jenifer entrega o trabalho feito para Guiga e percebe que esqueceu de salvar o seu. Theo se preocupa quando Ben conta que falou com uma das vítimas do acidente. Lumiar chora com a possibilidade de Ben encontrar Sol, e Theo tenta consolar a amiga.

Ben liga para Marlene e fala sobre o seguro do caminhão, mas ela acredita tratar-se de um golpe. Lumiar questiona Guiga e Jenifer sobre seus trabalhos. Bruna convence Sol a ir ao escritório de Ben.

Yuri decide ajudar Jenifer a encontrar seu suposto pai. Lumiar se desespera ao descobrir que Ben convidou a família de uma vítima do acidente para morar em sua casa.

QUE HORAS COMEÇA 'VAI NA FÉ' HOJE?

A novela 'Vai na Fé' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40. Entretanto, neste sábado a novela vai ao ar às 19h45.