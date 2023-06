Que horas começa 'Vai na Fé' hoje? Veja o resumo da novela deste sábado (17)

No capítulo de 'Vai na Fé' deste sábado (17), que vai ao ar às 19h40 na Rede Globo, Lumiar desconfia das declarações de Orfeu.

RESUMO DE 'VAI NA FÉ' DESTE SÁBADO (17)

Janaína mostra para Ben a intimação que recebeu. Kate está com Theo no apart quando Lumiar aparece. Orfeu recebe uma intimação e exige a presença do sócio em seu bar. Kate ouve a conversa entre Lumiar e Theo e ameaça o empresário. Lui se incomoda ao ver Sol e Ben abraçados.

Lumiar desconfia das declarações de Orfeu. Kate conta para Jenifer que Theo e Lumiar estão juntos. Clara fala para Helena que não denunciará Theo. Lumiar questiona Theo sobre Janaína. Começa o show de Lui e sua banda. Sabrina e Simas ficam juntos.

Yuri se despede de Vini. Lui canta a música que fez para Sol e é ovacionado. Lumiar garante a Theo que ficará a seu lado durante todo o processo. Wilma tenta conter a raiva quando Lucas homenageia Érika e Fábio, ao final do show de Lui.

QUE HORAS COMEÇA 'VAI NA FÉ' HOJE?

A novela 'Vai na Fé' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40.