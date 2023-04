Que horas começa 'Vai na Fé' hoje? Veja o resumo da novela deste sábado (15)

No capítulo de 'Vai na Fé' deste sábado (15), que vai ao ar às 19h40 na Rede Globo, Uma nova audiência é marcada e Lumiar e Theo se enfurecem quando veem Ben apoiando Sol e Jenifer.

RESUMO DE 'VAI NA FÉ' DESTE SÁBADO (15)

Theo tenta agredir Orfeu. Jenifer recebe uma intimação e questiona Lumiar durante a aula. Sol afirma a Ben que não o traiu com Theo. Fred assiste à aula do curso sobre assédio e violência contra a mulher. Dora não conta o resultado de seus exames para Lumiar. Fred se assusta ao perceber que Theo é abusivo com Clara e comenta com Rafa, que fica mexido.

Theo expulsa Orfeu de seu escritório. Ben tenta tranquilizar Sol no tribunal. Uma nova audiência é marcada e Lumiar e Theo se enfurecem quando veem Ben apoiando Sol e Jenifer. Fábio se preocupa com a saúde de Dora. Ben termina seu casamento com Lumiar. Theo seduz Lumiar.

QUE HORAS COMEÇA 'VAI NA FÉ' HOJE?

A novela 'Vai na Fé' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40.