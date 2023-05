Que horas começa 'Vai na Fé' hoje? Veja o resumo da novela deste sábado (13)

No capítulo de 'Vai na Fé' deste sábado (13), que vai ao ar às 19h45 na Rede Globo, Os bens de Guiga são bloqueados por culpa de Emílio.

RESUMO DE 'VAI NA FÉ' DESTE SÁBADO (13)

Theo aparece no laboratório e deixa Sol, Jenifer e Ben nervosos. Lumiar é avisada da audiência de Emílio. Theo implica com Ben e Sol. Vitinho ajuda Lui com a surpresa que ele planeja fazer a Sol. Os bens de Guiga são bloqueados por culpa de Emílio. Lumiar termina seu romance com Theo.

Emílio pede para morar com Guiga. Guiga vende brigadeiro no ICAES. Vitinho compra um anel para Lui dar a Sol. Hugo é obrigado a ir falar com um traficante. Lui conta para Ludmilla sobre suas intenções com Sol. Jennifer, Ben, Bruna, Kate e Rafa se encontram para ver o show.

QUE HORAS COMEÇA 'VAI NA FÉ' HOJE?

A novela 'Vai na Fé' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40. Contudo, neste sábado a novela irá ao ar às 19h45.