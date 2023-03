Que horas começa 'Vai na Fé' hoje? Veja o resumo da novela deste sábado (11)

No capítulo de 'Vai na Fé' deste sábado (11), que vai ao ar às 19h45 na Rede Globo, Bruna descobre que Kate está envolvida com um homem casado.

RESUMO DE 'VAI NA FÉ' DESTE SÁBADO (11)

Lui deixa Fábio entristecido. Érika se desespera com a possibilidade de ser processada. Vitinho se surpreende com a chegada de Anthony ao refúgio. Cristal é seduzida por Lui. Vitinho recebe o diploma do evento do sagrado masculino e todos se emocionam com o seu discurso. Bruna se preocupa com Kate. Anthony e Vitinho ficam juntos.

Eduardo e Jenifer quase se beijam. Theo sugere que Kate faça uma tatuagem. Wilma dá uma lição em Érika. Ben pede para Lumiar revisar o projeto que ele escreveu para o ICAES. Fred se insinua para Bia. Bruna pede conselhos para Marlene sobre Kate.

Wilma se recusa a aceitar que Sol pode ajudar Lui. Bruna descobre que Kate está envolvida com um homem casado. Wilma pede para Sol voltar a trabalhar com Lui.

QUE HORAS COMEÇA 'VAI NA FÉ' HOJE?

A novela 'Vai na Fé' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40. Contudo, neste sábado a novela vai ao ar às 19h45.