Que horas começa 'Vai na Fé' hoje? Veja o resumo da novela desta terça (7)

RESUMO DE 'VAI NA FÉ' DESTA TERÇA (7)

Jairo obriga Theo a se afastar de Sol. Orfeu avisa ao sócio que o negócio ilícito foi um sucesso. Lui tem uma conversa séria com Fábio. Jairo sugere que Sol volte a trabalhar com Lui. O cantor Buchecha ouve Sol cantando uma paródia com uma de suas músicas e fica feliz.

Érika decide chantagear celebridades para conseguir notícias. Kate é demitida e Theo se oferece para bancar uma mesada para ela. Vitinho pede para Cristal se aproximar de Lui e tentar resolver seu problema.

Jairo avisa a Sol sobre o teste para backing vocal de Lui, e Kate diz que se candidatará. Buchecha se surpreende com a voz de Sol e a aconselha a voltar para os palcos.

QUE HORAS COMEÇA 'VAI NA FÉ' HOJE?

A novela 'Vai na Fé' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40.