Que horas começa 'Vai na Fé' hoje? Veja o resumo da novela desta terça (7)

No capítulo de 'Vai na Fé' desta terça-feira (7), que vai ao ar às 19h40 na Rede Globo, Otávio chega com Jenifer embriagada e Sol se enfurece com ele.

Ben fala com Lumiar que viu Sol no carro. Kate se insinua para Theo. Lumiar e Ben perguntam por que Dezirê continuou comprando itens para o bebê que havia perdido. Jenifer aceita ir com Otávio para a casa de Fred. Theo reclama de Clara durante uma sessão de fotos no prêmio empresário do ano.

Fred vai com os amigos para a casa de Rafael. Guiga prepara um drink para Jenifer, sem que ela veja. Theo perde o prêmio para Alzira. Otávio descobre que Guiga colocou bebida alcóolica no drink de Jenifer. Otávio chega com Jenifer embriagada e Sol se enfurece com ele.

A novela 'Vai na Fé' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40.