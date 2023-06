Que horas começa 'Vai na Fé' hoje? Veja o resumo da novela desta terça (6)

No capítulo de 'Vai na Fé' desta terça (6), que vai ao ar às 19h40 na Rede Globo, Jenifer exige que Theo não incomode Kate.

RESUMO DE 'VAI NA FÉ' DESTA TERÇA (6)

Rafa tenta proteger Kate de Theo. Valéria é franca com Ben sobre suas intenções. Jenifer exige que Theo não incomode Kate. Kate sente-se mal por mentir para Rafa. Theo obriga Kate a sair com ele. Fábio, Lui, Lumiar e Guiga cuidam de Dora. Kate entrega o cartão de Grazi para Ben. Orfeu desconfia de que Hugo mentiu para ele.

Kate não conta para Jenifer sobre seu encontro com Theo. Hugo observa Jenifer. Valéria conversa com Sol sobre Ben. Ben marca de se encontrar com Grazi. Orfeu obriga Hugo a ameaçar Grazi pessoalmente. Bruna arma para Sol encontrar com Ben. Grazi vai ao escritório de Ben e conhece Sol.

QUE HORAS COMEÇA 'VAI NA FÉ' HOJE?

A novela 'Vai na Fé' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40.