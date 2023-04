Que horas começa 'Vai na Fé' hoje? Veja o resumo da novela desta terça (4)

No capítulo de 'Vai na Fé' desta terça (4), que vai ao ar às 19h40 na Rede Globo, Theo descobre que Kate está no apart de Guiga.

RESUMO DE 'VAI NA FÉ' DESTA TERÇA (4)

Hugo fala com Orfeu, que manda o afilhado dar um susto em Theo. Kate se desespera e tenta ajudar o ‘ex-namorado’. Jenifer conta para Ben que conversou com DJ Bel-Air sobre ele e a mãe. Vini convida Yuri para ir ao cinema. Vitinho vê Lui e Sol se beijando e tenta chamar a atenção do casal para que Wilma não os veja.

Ben decide sair de casa depois de discutir com Lumiar. Sol não consegue se desfazer do presente que ganhou de Ben quando eram namorados. Theo descobre que Kate está no apart de Guiga. Lumiar desabafa com Clara. Theo revela a Kate sua obsessão por Sol.

QUE HORAS COMEÇA 'VAI NA FÉ' HOJE?

A novela 'Vai na Fé' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40.