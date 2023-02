Que horas começa 'Vai na Fé' hoje? Veja o resumo da novela desta terça (28)

No capítulo de 'Vai na Fé' desta terça (28), que vai ao ar às 19h40 na Rede Globo, Theo vê Kate dançar e imagina Sol.

Resumo de 'Vai na Fé' desta terça (28)

Ben tenta conversar com Sol. Lumiar dá um falso recado de Sol para Jenifer e mente para o marido sobre o encontro com a mãe de sua aluna. Sol desconfia quando Jenifer conta que Lumiar deu um recado seu para ela. Vitinho pede para uma pessoa fingir ser fã de Wilma e ela se irrita quando a mesma se lembra dela por causa de Lui.

Sol procura Lumiar, e as duas combinam de manter Jenifer e Ben afastados. O rosto de Lui volta ao normal. Ben fica preso no Tribunal. Lumiar vai ao bar do Simas. Theo vê Kate dançar e imagina Sol. Simas tenta falar com Ben ao ver Lumiar se embriagar, e acaba pedindo ajuda a Theo.

Theo leva Lumiar para o bar de Orfeu e gosta quando ela desabafa com ele. Lui não consegue transar com Érika. Theo tenta beijar Lumiar.

Que horas começa 'Vai na Fé' hoje?

A novela 'Vai na Fé' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40.