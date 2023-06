Que horas começa 'Vai na Fé' hoje? Veja o resumo da novela desta terça (27)

No capítulo de 'Vai na Fé' desta terça (27), que vai ao ar às 19h40 na Rede Globo, o médico conversa com Fábio e Dora sobre o tratamento da doença.

RESUMO DE 'VAI NA FÉ' DESTA TERÇA (27)

Janaína pede para Theo deixar a sala de audiência e inicia seu depoimento. Jenifer tenta contatar uma das testemunhas. O médico conversa com Fábio e Dora sobre o tratamento da doença. Lumiar fica abalada com o depoimento de Janaína. Lui se entristece com o estado de Dora.

Orfeu manda um de seus capangas subornar os funcionários da Receita Federal. Lumiar tenta desqualificar o depoimento de Sol. Ben solicita o adiamento da audiência. Marlene e Lucas se emocionam com a interpretação de Wilma.

Ben pensa em chamar Lui como testemunha. Lui consegue realizar um sonho de Dora. Theo presta esclarecimento à Receita Federal. O delegado da Polícia Federal chega ao bar de Orfeu.

QUE HORAS COMEÇA 'VAI NA FÉ' HOJE?

A novela 'Vai na Fé' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40.