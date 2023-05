Que horas começa 'Vai na Fé' hoje? Veja o resumo da novela desta terça (23)

No capítulo de 'Vai na Fé' desta terça (23), que vai ao ar às 19h40 na Rede Globo, Theo é levado para hospital.

RESUMO DE 'VAI NA FÉ' DESTA TERÇA (23)

Theo é levado para hospital. Lumiar entrega os documentos de Geremias para Heitor. Ben se preocupa com a ex-mulher. Clara avisa a Rafa que Theo está no hospital e implora que Jenifer vá com eles. Ben exige que Heitor cumpra o acordo que fez com Lumiar. Theo se emociona ao ver Jenifer.

Ben se surpreende ao saber que Jenifer visitou Theo. Neide fala mal de Jenifer ao vê-la com Hugo. Theo não deixa Clara passar a noite com ele no hospital. Kate descobre o que Theo fez com Sol. Jenifer defende Theo para Hugo.

Ben e Theo discutem no hospital. Sol se preocupa ao saber que Lui não foi avisado sobre o reality. Lumiar e Theo ficam juntos. Kate conta para Jenifer o que Theo fez com Sol.

QUE HORAS COMEÇA 'VAI NA FÉ' HOJE?

A novela 'Vai na Fé' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40.