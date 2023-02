Que horas começa 'Vai na Fé' hoje? Veja o resumo da novela desta terça (21)

No capítulo de 'Vai na Fé' desta terça-feira (21), que vai ao ar às 19h40 na Rede Globo, Érika (Letícia Salles) e Lui (José Loreto) se beijam.

Resumo de 'Vai na Fé' desta terça (21)

Jenifer discute com Sol. Vitinho tenta consolar Lui. Sol diz para Bruna que ela não pode contar para Jenifer sobre seu verdadeiro pai. Lumiar reclama da presença da família Siqueira em sua casa.

Sol comenta com Bruna sobre a semelhança que Kate tem com ela mais nova. Yuri pesquisa fotos de Sol nos bailes funks antigos. Ben olha para Kate e se lembra de Sol mais jovem.

Lumiar fica tensa quando Ben diz que precisa conversar com a viúva de Carlão. Érika e Lui se beijam. Yuri encontra fotos de Sol nos bailes e mostra para Jenifer. Sol se aconselha com o pastor Miguel. Theo decide levar Kate a um restaurante chique. Jenifer mostra as fotos para Marlene e a questiona sobre seu pai biológico. Theo se esconde ao ver Ben e Lumiar entrarem no restaurante.

Que horas começa 'Vai na Fé' hoje?

A novela 'Vai na Fé' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40.