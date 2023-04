Que horas começa 'Vai na Fé' hoje? Veja o resumo da novela desta terça (18)

No capítulo de 'Vai na Fé' desta terça (18), que vai ao ar às 19h40 na Rede Globo, Marlene vê Sol e Lui juntos e se afasta com Duda e Neide.

RESUMO DE 'VAI NA FÉ' DESTA TERÇA (18)

Ben vai com outros professores falar com o reitor do ICAES. Theo ajuda Lumiar a organizar os objetos de Ben. Os alunos se unem e pintam o muro da faculdade. Lumiar cede às investidas de Theo. Clara se insinua para Helena. Ben vai à delegacia. Os alunos decidem fazer uma manifestação no ICAES contra o crime de racismo.

Sol e Lui tentam se conhecer melhor. Guiga se incomoda ao ver Fred conversando com Bela. Vini tenta beijar Yuri. Marlene vê Sol e Lui juntos e se afasta com Duda e Neide. Fred e Bela se beijam. Guiga tenta desabafar com Yuri. Marlene exige explicações de Sol sobre Lui.

QUE HORAS COMEÇA 'VAI NA FÉ' HOJE?

A novela 'Vai na Fé' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40.