Que horas começa 'Vai na Fé' hoje? Veja o resumo da novela desta terça (16)

No capítulo de 'Vai na Fé' desta terça (16), que vai ao ar às 19h40 na Rede Globo, Clara se assusta com o comportamento de Theo ao falar sobre Sol.

RESUMO DE 'VAI NA FÉ' DESTA TERÇA (16)

Lui confronta Wilma. Jenifer pergunta para Sol sobre as consequências do contrato que ela assinou. Ben questiona Bruna sobre o estado de Sol. Lui repreende Vitinho. Clara se assusta com o comportamento de Theo ao falar sobre Sol. Helena não aceita que Clara fale sobre Theo durante a aula.

Guiga reclama de Emílio para Lumiar. Jenifer questiona o Pastor Miguel sobre Hugo. Vitinho descobre que Ivy entregou Wilma para Anthony e Érika. Sol se aconselha com o Pastor Miguel.

Guiga decide fazer um bazar e Yuri a ajuda. Sol tenta se explicar para Lui. Jenifer procura Hugo. Alice fala com Yuri sobre Vini. Lui impede Sol de pagar a multa pelo contrato e rompe com Wilma.

QUE HORAS COMEÇA 'VAI NA FÉ' HOJE?

A novela 'Vai na Fé' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40.