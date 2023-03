Que horas começa 'Vai na Fé' hoje? Veja o resumo da novela desta terça (14)

No capítulo de 'Vai na Fé' desta terça (14), que vai ao ar às 19h40 na Rede Globo, Vitinho resolve o problema com as mulheres, e Lui fica constrangido na frente de Sol.

RESUMO DE 'VAI NA FÉ' DESTA TERÇA (14)

Hugo pede para Jenifer alertar a amiga sobre seu namorado. Yuri é abordado por um segurança da faculdade e entra em pânico. Sol fica chocada com o contrato que Wilma exige que ela assine para voltar a trabalhar com o filho. Lui manda Jairo dispensar suas convidadas e se anima quando Sol avisa que será a nova backing vocal.

Theo seduz Clara e a convence a assinar o contrato de que ele precisa. Jenifer assiste à aula de Eduardo e fica envergonhada quando uma pessoa os elogia como um casal. As mulheres enganadas por Lui invadem a mansão. Vitinho resolve o problema com as mulheres, e Lui fica constrangido na frente de Sol.

QUE HORAS COMEÇA 'VAI NA FÉ' HOJE?

A novela 'Vai na Fé' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40.