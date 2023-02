Que horas começa 'Vai na Fé' hoje? Veja o resumo da novela desta terça (14)

No capítulo de 'Vai na Fé' desta terça-feira (14), que vai ao ar às 19h40 na Rede Globo, Theo conta a Lumiar que o marido de Sol foi uma vítima fatal do acidente.

RESUMO DE 'VAI NA FÉ' DESTA TERÇA (14)

Sol recebe a notícia do falecimento do marido. Jenifer não aceita o fato de não ser filha biológica de Carlão. Lumiar afirma a Ben que descobrirá quem foram os responsáveis pelo acidente. Theo se preocupa quando Orfeu ameaça Lumiar. Kate protege Sol e Jenifer de repórteres na porta do hospital.

Lumiar leva Ben para o Refúgio de Fábio e Dora. Theo gosta de saber que Sol ficou viúva. Lumiar estranha que a família do motorista do caminhão tenha sumido. Lui participa de um programa de entrevistas na televisão. Lui oferece ajuda para Jenifer, mas é destratado por Marlene. Theo questiona Kate sobre Sol. Theo conta a Lumiar que o marido de Sol foi uma vítima fatal do acidente.

QUE HORAS COMEÇA 'VAI NA FÉ' HOJE?

A novela 'Vai na Fé' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40.