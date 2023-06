Que horas começa 'Vai na Fé' hoje? Veja o resumo da novela desta terça (13)

No capítulo de 'Vai na Fé' desta terça (13), que vai ao ar às 19h40 na Rede Globo, Kate não deixa Bruna contar para Rafa sobre a importunação de Theo.

RESUMO DE 'VAI NA FÉ' DESTA TERÇA (13)

Kate vê Theo olhando Sol e Ben com inveja. Lumiar chega ao Refúgio e se incomoda com a recepção de Lui. Sol vê Theo falando com Kate e denuncia o empresário. Dora e Fábio flagram Lui e Lumiar muito próximos. Kate não deixa Bruna contar para Rafa sobre a importunação de Theo.

Sol e Ben ficam juntos. Janaína decide denunciar Theo. Alice critica Guiga por mentir para Yuri. Kate se recusa a depor contra Theo. Vini é solidário com Yuri. Janaína conta sua história para Ben.

Começa o show de inauguração do Teatro da Dora, e Lumiar fica emocionada. Sol questiona Ben sobre seus sentimentos. Theo vê Lumiar e Lui juntos no palco.

QUE HORAS COMEÇA 'VAI NA FÉ' HOJE?

A novela 'Vai na Fé' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40.