Que horas começa 'Vai na Fé' hoje? Veja o resumo da novela desta terça (11)

No capítulo de 'Vai na Fé' desta terça (11), que vai ao ar às 19h40 na Rede Globo, Sol se emociona com a surpresa que Lui prepara para ela no Charles Pierre.

RESUMO DE 'VAI NA FÉ' DESTA TERÇA (11)

Sol aceita namorar Lui escondido, e os dois se beijam. Jenifer não gosta de ver Ben e Lumiar próximos. Lumiar pede para Ben voltar para casa. Dora consola a filha. Ben sonha com Lumiar e Sol mais jovens e acorda confuso. Wilma ensina Érika a interpretar. Sol se emociona com a surpresa que Lui prepara para ela no Charles Pierre.

Clara decide sair com Theo e Rafa. Lumiar encontra Ben em casa arrumando a mala. Theo vê Sol e Lui juntos e fala mal dela para Clara. Marlene namora Horácio. Theo pressiona Lumiar para entrar com o processo de paternidade. Jenifer recebe uma notificação de investigação de paternidade movida por Theo, e Sol se desespera.

QUE HORAS COMEÇA 'VAI NA FÉ' HOJE?

A novela 'Vai na Fé' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40.