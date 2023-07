Que horas começa 'Vai na Fé' hoje? Veja o resumo da novela desta sexta (7)

No capítulo de 'Vai na Fé' desta sexta (7), que vai ao ar às 19h40 na Rede Globo, um misterioso desenho aparece pintado na parede da casa de Neide, e Jenifer desconfia de Hugo.

RESUMO DE 'VAI NA FÉ' DESTA SEXTA (7)

Theo não deixa Kate ajudar Rafa. Ricardo vence um embate contra Ben diante do Juiz. Clara discute com Theo. Bruna cuida de Kate. Marlene prepara o jantar para Stuart. Jenifer tenta ajudar Rafa. Sol é solidária a Clara. Wilma fica com ciúmes de Stuart. Theo leva Ricardo ao bar de Orfeu.

Dora repreende Lui por destratar Lumiar. Clara decide se vingar de Theo. Ben conforta Bruna. Sol flagra Stuart pegando a pintura de Duda. Eduardo cuida de Jenifer. Stuart descobre que a casa de Sol ficará vazia no fim de semana e fica interessado.

Guiga reclama de Yuri ter dado seu endereço durante a live. Um misterioso desenho aparece pintado na parede da casa de Neide, e Jenifer desconfia de Hugo. Policiais civis chegam à casa de Guiga. Jenifer encontra Hugo.

QUE HORAS COMEÇA 'VAI NA FÉ' HOJE?

A novela 'Vai na Fé' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40.