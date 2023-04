Que horas começa 'Vai na Fé' hoje? Veja o resumo da novela desta sexta (7)

No capítulo de 'Vai na Fé' desta sexta (7), que vai ao ar às 19h40 na Rede Globo, Jenifer confirma com Lumiar a possibilidade de Theo ser seu pai biológico.

RESUMO DE 'VAI NA FÉ' DESTA SEXTA (7)

Jenifer fica sem saber como lidar com sua descoberta. Kate grava Fred assediando Guiga. Jenifer exige que a amiga conte o que sabe sobre o relacionamento de Theo e Sol. Kate envia a Guiga o vídeo que fez de Fred a assediando. Jenifer vai à casa de Theo, e Rafa descobre que pode ter uma irmã. Guiga mostra o vídeo do assédio para Fred, e fala com Lumiar sobre poder processá-lo.

Érika chantageia William para que seja seu agente. Jenifer confirma com Lumiar a possibilidade de Theo ser seu pai biológico. Sol tira satisfações com Lui pela forma como ele a está tratando. Theo garante a Orfeu que não irá mais trabalhar com os produtos ilícitos indicados por ele.

Rafa fica ansioso para saber quando Jenifer fará o exame de DNA. Jenifer questiona Sol sobre Theo. Lumiar conta para Ben que Jenifer a procurou para saber sobre Theo. Pressionada, Sol revela a Jenifer que Ben é seu pai biológico.

QUE HORAS COMEÇA 'VAI NA FÉ' HOJE?

A novela 'Vai na Fé' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40.