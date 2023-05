Que horas começa 'Vai na Fé' hoje? Veja o resumo da novela desta sexta (5)

No capítulo de 'Vai na Fé' desta sexta (5), que vai ao ar às 19h40 na Rede Globo, Theo tenta disfarçar a inveja ao constatar o ato heroico de Ben.

RESUMO DE 'VAI NA FÉ' DESTA SEXTA (5)

Ben tenta convencer Metralha e Donato a se entregar. Simone e Paula são libertadas, e Sol as acolhe. Theo tenta disfarçar a inveja ao constatar o ato heroico de Ben. Hugo chega à igreja para o culto, e todos o repelem, à exceção de Jenifer. Simas reclama da desorganização de Bia. Kate finge para Rafa que nunca esteve no Charles Pierre.

Dora pede para Lumiar deixar o refúgio. Theo descobre como ir para os camarins dos artistas na casa de show. Vitinho repete para a banda a exigência do contratante em tirar uma foto com eles ao final do show. Orfeu proíbe Theo de agir contra Sol.

Ben e Jenifer consideram ir ao show de Sol. Theo se surpreende quando recebe a procuração assinada por Clara. Lumiar pede para Theo ficar com ela em sua casa.

QUE HORAS COMEÇA 'VAI NA FÉ' HOJE?

A novela 'Vai na Fé' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40.