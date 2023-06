Que horas começa 'Vai na Fé' hoje? Veja o resumo da novela desta sexta (30)

No capítulo de 'Vai na Fé' desta sexta (30), que vai ao ar às 19h40 na Rede Globo, Ben pede para dormir com Sol.

RESUMO DE 'VAI NA FÉ' DESTA SEXTA (30)

Lumiar fica abalada com o vídeo. Sol não consegue falar com a vizinha da casa, dona Rosário. Lumiar envia o vídeo para Theo, que se aconselha com Ricardo. Lumiar tenta conversar com Dora sobre Theo. Ben pede para dormir com Sol. Hugo liga para Jenifer.

Orfeu ameaça Theo para Ricardo. Sol e Ben levam Janaína para falar com Rosário. Lumiar se recusa a receber ajuda de Lui. Ricardo orienta Theo sobre o vídeo que ele recebeu. Lui dá uma entrevista para Anthony. Theo consegue enganar Lumiar.

Ben avisa a Lui que ele pode ter prejudicado Sol. Wilma percebe que seu prêmio mais valioso sumiu e comenta com Stuart. Anthony e Érica tentam entrevistar Theo. Lui se prepara para dar seu depoimento.

QUE HORAS COMEÇA 'VAI NA FÉ' HOJE?

A novela 'Vai na Fé' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40.