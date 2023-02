Que horas começa 'Vai na Fé' hoje? Veja o resumo da novela desta sexta (3)

No capítulo de 'Vai na Fé' desta sexta-feira (3), que vai ao ar às 19h40 na Rede Globo, Lui vai à casa de Sol com uma enfermeira e implora que ela vá com ele para a Bahia.

RESUMO DE 'VAI NA FÉ' DESTA SEXTA (3)

Sol desiste de viajar e volta para casa com Carlão. Wilma se enfurece, e Lui tenta apaziguar a situação. O trailer de Fábio desmonta no mecânico. Lui avisa a Wilma que comprará uma passagem de avião para Sol ir com ele para a turnê. Alzira faz conjecturas sobre o negócio de Theo e o deixa irritado.

Wilma pede para Érika voltar a trabalhar com Lui, mas ela rejeita a proposta. Sol sofre por não poder ir para a turnê. Kate se oferece para trabalhar no café. Orfeu ameaça Theo ao ver a propaganda sobre o prêmio ao qual ele foi indicado.

Kate troca olhares com Theo. Wilma manda Lui se desculpar com Érika. Lui vai à casa de Sol com uma enfermeira e implora que ela vá com ele para a Bahia.

QUE HORAS COMEÇA 'VAI NA FÉ' HOJE?

A novela 'Vai na Fé' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40.