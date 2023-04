Que horas começa 'Vai na Fé' hoje? Veja o resumo da novela desta sexta (28)

No capítulo de 'Vai na Fé' desta sexta (28), que vai ao ar às 19h40 na Rede Globo, Sol chega à mansão transtornada, e Lui tenta acalmar a parceira.

RESUMO DE 'VAI NA FÉ' DESTA SEXTA (28)

Antônio colhe o material de Theo. Jenifer e Kate esperam o resultado do teste de gravidez. Lumiar questiona Ben sobre o telefonema para Antônio. Jenifer e Tatá terminam o namoro. Sol chega à mansão transtornada, e Lui tenta acalmar a parceira. Ben revela a Lumiar que Theo abusou de Sol. Lui se oferece para ir com Sol até a clínica.

Rafa sofre uma crise de ansiedade na faculdade, e Kate se preocupa. Lui e Sol chegam para a gravação do clipe. Kate flagra Jenifer assistindo a um vídeo de Eduardo. Clara se atrapalha com o trabalho que Theo lhe oferece no escritório. Ben entrega o dinheiro para Antônio.

Clara leva Rafa ao psiquiatra. Lumiar avisa a Theo que não quer mais vender seu apartamento. Luiz informa a Antônio que não consegue fazer a alteração do exame no sistema, e que o mesmo precisará ser refeito.

QUE HORAS COMEÇA 'VAI NA FÉ' HOJE?

A novela 'Vai na Fé' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40.