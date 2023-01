Que horas começa 'Vai na Fé' hoje? Veja o resumo da novela desta sexta (27)

No capítulo de 'Vai na Fé' desta sexta (27), que vai ao ar às 19h40 na Rede Globo, Theo tenta convencer Ben a ir com ele ver Sol dançar.

RESUMO DE 'VAI NA FÉ' DESTA SEXTA (27)

Carlão segue com o bandido no carro e acaba se envolvendo em um acidente. Carlão volta para casa arrasado, e a família o consola. Carlão conversa com Joel sobre o conserto do carro. Sol pede um adiantamento para Lui, e Wilma se enfurece.

Anthony mostra o clipe de Lui em seu site. Ben conversa com Emílio na cadeia. Guiga é chamada para depor. Theo assiste ao clipe, encantado por Sol. Lui se decepciona com as críticas de Wilma. Theo tenta convencer Ben a ir com ele ver Sol dançar. Lumiar leva Guiga para o Refúgio e ela se desespera.

Theo aparece na casa de show, e Sol o reconhece. Ben mostra o clipe para Lumiar e a questiona sobre Lui. Theo tenta obrigar Sol a sair com ele.

QUE HORAS COMEÇA 'VAI NA FÉ' HOJE?

A novela 'Vai na Fé' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40.