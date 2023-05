Que horas começa 'Vai na Fé' hoje? Veja o resumo da novela desta sexta (26)

No capítulo de 'Vai na Fé' desta sexta (26), que vai ao ar às 19h40 na Rede Globo, Ben confirma a fraude no exame de DNA para Lumiar.

RESUMO DE 'VAI NA FÉ' DESTA SEXTA (26)

Lumiar avisa a Estevão que cuidará do caso sozinha. Janaína se recusa a denunciar Theo, e Jenifer não se conforma. Lui ouve Sol falando sobre ele com Wilma. Ben se encontra com Valéria. Theo chama Lumiar para se encontrar com ele no bar de Orfeu. Sol se irrita com a equipe de filmagem. Clara e Helena passeiam pela orla.

Lui libera Sol para voltar para casa. Ben confirma a fraude no exame de DNA para Lumiar. Sol se despede de Lui. Lumiar mente para Theo. Érika chega ao Refúgio para participar do reality. Dora pede para a equipe de Renata acompanhá-la na sessão de quimioterapia.

Ben repreende os alunos da revisão criminal e todos se assustam. Vanessa, outra suposta vítima de Theo, pede dinheiro a Ben para denunciar o empresário. Jenifer revela a Sol que já sabe o que Theo fez com ela.

QUE HORAS COMEÇA 'VAI NA FÉ' HOJE?

A novela 'Vai na Fé' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40.