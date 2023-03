Que horas começa 'Vai na Fé' hoje? Veja o resumo da novela desta sexta (24)

No capítulo de 'Vai na Fé' desta sexta (24), que vai ao ar às 19h40 na Rede Globo, Jenifer questiona Lumiar sobre as tatuagens de Ben.

RESUMO DE 'VAI NA FÉ' DESTA SEXTA (24)

Sol se sente confusa com o beijo em Lui. Wilma se enfurece quando Fábio afirma que não irá se separar de Dora. Sol conta para Bruna que ela e Lui se beijaram. Lui perdoa Fábio. Lui revela a Vitinho que beijou Sol. Kate conversa com Sol sobre a história que Bruna contou de Theo.

Helena tenta fazer Clara entender que está em um relacionamento abusivo. Theo termina a sociedade com Orfeu. Jenifer questiona Lumiar sobre as tatuagens de Ben. Orfeu pede para conversar com Lumiar.

Theo questiona Ben sobre sua relação com o ex-sócio. Fábio e Dora acolhem Guiga. Jenifer se decepciona por não encontrar Simas no bar. Orfeu chama Theo de sócio na frente de Lumiar.

QUE HORAS COMEÇA 'VAI NA FÉ' HOJE?

A novela 'Vai na Fé' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40.