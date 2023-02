Que horas começa 'Vai na Fé' hoje? Veja o resumo da novela desta sexta (24)

No capítulo de 'Vai na Fé' desta sexta-feira (24), que vai ao ar às 19h40 na Rede Globo, Ben desconfia do acordo da seguradora por não conhecer o escritório de advocacia e comenta com Sol.

Resumo de 'Vai na Fé' desta sexta (24)

Ben e Sol ficam impactados na presença um do outro, e Bruna percebe. O advogado pede que Sol vá ao seu escritório para falar sobre a ação que quer mover contra a seguradora. Lumiar desabafa com Theo. Ben conta para Simas e Theo que esteve com Sol. O falso advogado da seguradora vai à casa de Sol.

Ben estranha quando Ruth fala sobre o acordo com a seguradora, e Lumiar fica tensa quando ele pede para ver a cópia do documento. Theo compra para Kate um piercing igual ao que Sol usava quando era jovem. Ben convence Sol a ir até seu escritório levar o contrato da seguradora.

Que horas começa 'Vai na Fé' hoje?

A novela 'Vai na Fé' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40.