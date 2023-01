Que horas começa 'Vai na Fé' hoje? Veja o resumo da novela desta sexta (20)

No capítulo de 'Vai na Fé' desta sexta-feira (20), que vai ao ar às 19h40 na Rede Globo, Sol volta para casa no carro de Lui e é julgada pela família.

RESUMO DE 'VAI NA FÉ' DESTA SEXTA (20)

Naira não deixa Sol entrar na mansão, e a moça chama por Vitinho. Duda imprime currículos para Carlão. Lui convence Wilma a aceitar Sol. Carlão não consegue encontrar um emprego. Yuri volta para a faculdade e se irrita com Guiga por divulgar sua história nas redes sociais.

Carlão vê uma possibilidade de trabalho na academia e volta para casa animado. Fred pede para conversar com Yuri. Sol volta para casa no carro de Lui e é julgada pela família. Anthony Verão e Érika entrevistam a nova dançarina de Lui. Theo gosta de saber que Sol voltou a trabalhar como dançarina.

Lui manda flores para Sol, e Ivy avisa do interesse do cantor por ela. Theo mostra o vídeo de Sol para Ben. Sol exige que Lui pare de tentar algo com ela para continuar trabalhando com ele.

QUE HORAS COMEÇA 'VAI NA FÉ' HOJE?

A novela 'Vai na Fé' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40.