Que horas começa 'Vai na Fé' hoje? Veja o resumo da novela desta sexta (2)

No capítulo de 'Vai na Fé' desta sexta (2), que vai ao ar às 19h40 na Rede Globo, Hugo se aconselha com o Pastor Miguel.

RESUMO DE 'VAI NA FÉ' DESTA SEXTA (2)

Jenifer é hostil com Hugo e Orfeu. Todos se divertem na praça durante a aula de Sol. Sol e Ben dançam juntos e relembram do passado. Anthony fala bem da aula de Sol na internet. Theo se preocupa com a ameaça que Orfeu faz para Jenifer. Lumiar consegue a liberdade provisória para Talita.

Theo aparece na casa de Sol, e Kate se desespera. Ben e Sol discutem com Theo. Jenifer conta para Marlene o que Theo fez com Sol e ela o expulsa de sua casa. Hugo se aconselha com o Pastor Miguel.

Grazi pede para Orfeu as imagens da câmera de segurança do dia que esteve no bar e ele fica preocupado. Ben e Sol repreendem Jenifer por procurar Orfeu. Orfeu convoca Hugo para mais uma missão.

QUE HORAS COMEÇA 'VAI NA FÉ' HOJE?

A novela 'Vai na Fé' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40.