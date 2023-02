Que horas começa 'Vai na Fé' hoje? Veja o resumo da novela desta sexta (17)

No capítulo de 'Vai na Fé' desta sexta-feira (17), que vai ao ar às 19h40 na Rede Globo, Lui é chamado para fazer uma despedida de solteira.

RESUMO DE 'VAI NA FÉ' DESTA SEXTA (17)

Ben afirma a Lumiar que quer encontrar a família do homem que falou com ele na estrada. Lui é chamado para fazer uma despedida de solteira. Guiga oferece dinheiro para Jenifer fazer seu trabalho da faculdade. Lumiar finge engajamento no Refúgio.

Sol se surpreende com a presença de Vitinho em sua casa. Lui pensa em Sol para fazer seu show. Bruna pede para Vitinho ajudá-la a enganar Jenifer. Lumiar participa de um ritual no Refúgio e tem uma visão de Ben e Sol juntos. Ben declara que deseja acompanhar as investigações do acidente.

Bruna mostra para Jenifer a foto de um antigo namorado de Vitinho como sendo seu pai biológico. Ben se espanta ao saber que Lumiar entrou com um recurso para atrasar o processo do acidente.

QUE HORAS COMEÇA 'VAI NA FÉ' HOJE?

A novela 'Vai na Fé' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40.