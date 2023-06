Que horas começa 'Vai na Fé' hoje? Veja o resumo da novela desta sexta (16)

No capítulo de 'Vai na Fé' desta sexta (16), que vai ao ar às 19h40 na Rede Globo, Lumiar comenta com Theo sua desconfiança com o processo que Ben está movendo.

RESUMO DE 'VAI NA FÉ' DESTA SEXTA (16)

Theo se aproxima de Rafa, e Kate foge antes que o empresário fale com ela. Clara pede ajuda financeira a sua madrinha. Lumiar intimida Fabrício. Helena motiva Clara a enfrentar Theo. Theo obriga Kate a encontrar com ele. Ben acha uma carta que Sol, mais jovem, escreveu para ele.

Lumiar comenta com Theo sua desconfiança com o processo que Ben está movendo. Orfeu avisa a Theo que não irá mais ajudá-lo. Wilma implora que Lui faça o show em benefício do filme de Lucas.

Vini avisa a Yuri que vai embora do Brasil. Lumiar tenta confirmar com Heitor a denúncia feita por Ben. Lui anuncia o fim da banda. Theo recebe uma intimação.

QUE HORAS COMEÇA 'VAI NA FÉ' HOJE?

A novela 'Vai na Fé' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40.