Que horas começa 'Vai na Fé' hoje? Veja o resumo da novela desta sexta (14)

No capítulo de 'Vai na Fé' desta sexta (14), que vai ao ar às 19h40 na Rede Globo, Lumiar avisa a Theo e Clara que deu entrada no processo de reconhecimento de paternidade de Jenifer.

RESUMO DE 'VAI NA FÉ' DESTA SEXTA (14)

Lui se recusa a contar para Wilma quem é sua namorada. Sol não aceita expor seu namoro com Lui. Wilma manda Cidão fotografar Ivy e Lui como se fossem namorados, e Sol fica enciumada. Tatá explica como Kate pode se comunicar com Rafa. Lumiar avisa a Theo e Clara que deu entrada no processo de reconhecimento de paternidade de Jenifer.

Vitinho mostra para Lui a repercussão do vídeo que ele fez para internet. Clara enfrenta Theo após falar com Helena. Rafa se anima com o comentário de Kate. Clara se insinua para Orfeu, e Sheila alerta Theo. Marlene avisa que Jenifer recebeu uma intimação, e Sol se desespera. Theo flagra Clara e Orfeu.

QUE HORAS COMEÇA 'VAI NA FÉ' HOJE?

A novela 'Vai na Fé' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40.