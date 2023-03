Que horas começa 'Vai na Fé' hoje? Veja o resumo da novela desta sexta (10)

No capítulo de 'Vai na Fé' desta sexta (10), que vai ao ar às 19h40 na Rede Globo, Clara conhece Helena e começa a se exercitar com ela.

RESUMO DE 'VAI NA FÉ' DESTA SEXTA (10)

Sol vai embora apressada e Lumiar questiona Theo. Ben fala para Yuri e Bela sobre o laboratório que pretende montar no ICAES. Jenifer estranha o comportamento de Isabel. Theo questiona Ben sobre Sol. Clara conhece Helena e começa a se exercitar com ela.

Ben conversa com Simas sobre seu casamento. Eduardo convida Jenifer para trabalhar com ele como missionária. Theo sai com Lumiar e a leva para o bar de Orfeu. Sol aconselha Jenifer. Theo leva Lumiar para o bar do Orfeu.

Anthony decide ir até o refúgio. Wilma descobre que Érika roubou sua agenda. Theo conta para Ben que saiu com Lumiar. Dora aconselha Fábio sobre Lui.

QUE HORAS COMEÇA 'VAI NA FÉ' HOJE?

A novela 'Vai na Fé' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40.