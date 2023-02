Que horas começa 'Vai na Fé' hoje? Veja o resumo da novela desta sexta (10)

No capítulo de 'Vai na Fé' desta sexta-feira (10), que vai ao ar às 19h40 na Rede Globo, Lumiar acorda irritada pela noite mal dormida no trailer e revela a Ben que não quer viajar com ele.

RESUMO DE 'VAI NA FÉ' DESTA SEXTA (10)

Orfeu reconhece Carlão e vai embora com Theo. Carlão conta sobre o ocorrido para Marlene e pede que a sogra não comente com Sol. Lui se recusa a jantar com Gisela, e Érika tem outra ideia para tentar fotografar os dois. Gisela é rejeitada por Lui e exige que Érika faça uma publicação contra ele.

Sol canta no coral da igreja, e Jenifer grava com o celular. Lumiar se angustia com a animação de Ben com o trailer e a viagem que quer fazer com ela. Érika pensa em lançar fotos sensuais de Lui para desmentir a postagem de Anthony.

Anthony e Érika escolhem a foto que irão postar de Lui.

QUE HORAS COMEÇA 'VAI NA FÉ' HOJE?

A novela 'Vai na Fé' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40.