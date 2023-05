Que horas começa 'Vai na Fé' hoje? Veja o resumo da novela desta segunda (8)

No capítulo de 'Vai na Fé' desta segunda (8), que vai ao ar às 19h40 na Rede Globo, Ben não encontra Sol ao chegar à casa de show, e procura por Theo.

RESUMO DE 'VAI NA FÉ' DESTA SEGUNDA (8)

Theo reforça com Sheila para fazer as fotos com a banda ao final do show. Ben se espanta quando Jenifer conta que Sol guardou o presente que ele lhe deu quando eram mais jovens. Rafa e Kate se declaram um para o outro. Bruna e Ben assistem ao show de Lui nas redes sociais. Sol se desespera ao saber que foi Theo quem contratou o show da banda.

Ben decide ir à casa de show ao ver fotos de Theo com Sol. Sol bebe a água sabotada por Theo. Kate rejeita um presente de Clara ao saber que o mesmo foi usado para conquistar o pai de Rafa. Theo vai ao camarim, e encontra Sol desmaiada. Lui reclama de tirar fotos com a plateia. Wilma se encontra com Marcos no Charles Pierre.

Clara sugere que Rafa marque um almoço com Bruna e Kate. Orfeu impede Ben e Theo de brigarem. Sol chega dopada em casa, e Jenifer alerta Ben.

QUE HORAS COMEÇA 'VAI NA FÉ' HOJE?

A novela 'Vai na Fé' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40.