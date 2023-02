Que horas começa 'Vai na Fé' hoje? Veja o resumo da novela desta segunda (6)

No capítulo de 'Vai na Fé' desta segunda-feira (6), que vai ao ar às 19h40 na Rede Globo, Lumiar confessa ao marido que não quer ter filhos.

RESUMO DE 'VAI NA FÉ' DESTA SEGUNDA (6)

Sol tenta disfarçar a tristeza na frente de Bruna. O produtor da turnê elogia o show de Lui e as bailarinas. Érika ouve o desabafo de Lui por causa de Sol e conta para Anthony, que publica uma matéria em seu blog. Yuri fica emburrado quando Otávio abraça Jenifer. Carlão sai para trabalhar, e Duda fica chateada. Algumas semanas se passam.

Marlene se recupera, e Sol volta a trabalhar com Bruna vendendo as quentinhas. Lumiar reencontra um antigo professor com quem teve um relacionamento e fica incomodada. Érika incentiva Anthony a publicar uma nota acusando Lui de acabar com uma festa. Ben faz uma descoberta sobre o caso de Dezirê. Lumiar confessa ao marido que não quer ter filhos. Sol e Ben se reencontram.

QUE HORAS COMEÇA 'VAI NA FÉ' HOJE?

A novela 'Vai na Fé' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40.