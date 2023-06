Que horas começa 'Vai na Fé' hoje? Veja o resumo da novela desta segunda (5)

No capítulo de 'Vai na Fé' desta segunda (5), que vai ao ar às 19h40 na Rede Globo, Hugo entrega o cartão de Grazi para Kate.

RESUMO DE 'VAI NA FÉ' DESTA SEGUNDA (5)

Kate não conversa com Hugo. Guiga e Dora reparam em Lui e Lumiar. Jenifer recebe um presente de Hugo. Hugo entrega o cartão de Grazi para Kate. Bruna posta o vídeo de Sol e Ben dançando. Theo vê o vídeo que Bruna postou e fica furioso. Clara se encontra com Helena em sua casa.

Kate liga para Grazi. Yuri e Vini começam a se entender. Lumiar desiste de ir embora do Refúgio. Jenifer tenta avisar a Kate que Theo se encontrará com ela no ICAES. Kate faz fotos de Rafa. Lui ajuda Lumiar. Valéria questiona Ben sobre suas chances com ele. Theo vê Kate.

QUE HORAS COMEÇA 'VAI NA FÉ' HOJE?

A novela 'Vai na Fé' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40.