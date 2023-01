Que horas começa 'Vai na Fé' hoje? Veja o resumo da novela desta segunda (30)

No capítulo de 'Vai na Fé' desta segunda-feira (30), que vai ao ar às 19h40 na Rede Globo, Theo se prende no elevador com Sol, que se apavora.

RESUMO DE 'VAI NA FÉ' DESTA segunda (30)

Carlão discute com Sol. Theo manipula Orfeu. Ivy sugere que Wilma pague um motorista para levar a banda para casa, e Sol tenta falar com o marido. Gilmar repreende Carlão por sua conduta com os clientes. Fred tenta saber com Lumiar o paradeiro de Guiga. Lui ouve Sol comentar sobre o sonho que teve com ele. Otávio convida Jenifer para sair.

Theo descobre que Sol dará uma entrevista em uma rádio. Lui faz propaganda das quentinhas nas redes. Carlão busca Sol na mansão de Lui e se chateia por não encontrar a esposa. Sol e Lui dão entrevista. Theo vai até a rádio onde Sol está com Lui. Theo se prende no elevador com Sol, que se apavora.

QUE HORAS COMEÇA 'VAI NA FÉ' HOJE?

A novela 'Vai na Fé' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40.