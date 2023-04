Que horas começa 'Vai na Fé' hoje? Veja o resumo da novela desta segunda (3)

No capítulo de 'Vai na Fé' desta segunda (3), que vai ao ar às 19h40 na Rede Globo, Lui manda um vídeo cantando a música que fez para Sol, e ela se emociona.

RESUMO DE 'VAI NA FÉ' DESTA SEGUNDA (3)

Theo acaricia o rosto de Lumiar, e a observa dormir. Kate arruma Jenifer para ir ao baile funk. Kate descobre que ganhou de Hugo um presente roubado. Jenifer questiona o DJ Bel-Air sobre Ben e Sol. Lui manda um vídeo cantando a música que fez para Sol, e ela se emociona. Kate vê Hugo beijando Guiga e tira satisfação com os dois.

Kate posta o vídeo em que foi humilhada por Guiga. Theo conta para Ben sobre a aliança de Lumiar e Sol para esconder a paternidade de Jenifer. Guiga perde seguidores por causa do vídeo e tenta fazer um acordo com Kate. Theo vai atrás de Sol. Hugo tenta se desculpar com Kate. Kate pede para Hugo dar uma lição em Theo.

QUE HORAS COMEÇA 'VAI NA FÉ' HOJE?

A novela 'Vai na Fé' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40.