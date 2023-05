Que horas começa 'Vai na Fé' hoje? Veja o resumo da novela desta segunda (29)

No capítulo de 'Vai na Fé' desta segunda (29), que vai ao ar às 19h40 na Rede Globo, Jenifer fica furiosa com o presente de Theo e decide devolvê-lo.

RESUMO DE 'VAI NA FÉ' DESTA SEGUNDA (29)

Renata questiona Fábio sobre a paternidade de Lui. Jenifer se oferece para ajudar Hugo com o seu trabalho. Dora conversa com Wilma. Hugo tenta seduzir Jenifer, que se enfurece. Dora exige que o reality termine, Lui decide ficar no Refúgio. Wilma se despede do filho.

Jenifer desabafa com Kate. Sol fica desconcertada na presença de Ben. Vitinho decide ficar com Wilma na mansão. Theo dá um carro de presente para Jenifer.

Yuri encontra os perfis de algumas possíveis vítimas de Theo, e Jenifer fica animada. Duda tenta arrumar um encontro entre Ben e Sol. Jenifer fica furiosa com o presente de Theo e decide devolvê-lo.

QUE HORAS COMEÇA 'VAI NA FÉ' HOJE?

A novela 'Vai na Fé' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40.