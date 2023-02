Que horas começa 'Vai na Fé' hoje? Veja o resumo da novela desta segunda (27)

No capítulo de 'Vai na Fé' desta segunda (27), que vai ao ar às 19h40 na Rede Globo, Lumiar se desespera ao ver Sol e Ben frente a frente.

Resumo de 'Vai na Fé' desta segunda (27)

Lumiar mente para Jenifer e afirma que Ben não frequentava bailes funks. Duda questiona Sol sobre sua tatuagem. Jenifer faz as pazes com a mãe. Jenifer passa mal na faculdade, e Lumiar a socorre. Sol decide ir ao ICAES. Érika pula o muro da mansão para encontrar com Lui.

Sol se lembra de quando viu Ben e Lumiar mais jovens no ICAES. Jenifer desmaia nos braços de Lumiar, e Sol se desespera. Theo questiona Ben sobre seu encontro com Sol. Ben decide fazer uma surpresa para a esposa.

Lumiar finge não conhecer Sol, que estranha a atitude da advogada. Wilma obriga Vitinho e Naira a sair com ela. Lumiar se desespera ao ver Sol e Ben frente a frente.

Que horas começa 'Vai na Fé' hoje?

A novela 'Vai na Fé' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40.