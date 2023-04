Que horas começa 'Vai na Fé' hoje? Veja o resumo da novela desta segunda (24)

No capítulo de 'Vai na Fé' desta segunda (24), que vai ao ar às 19h40 na Rede Globo, Bruna revela para Ben por que Sol tem pavor de Theo.

RESUMO DE 'VAI NA FÉ' DESTA SEGUNDA (24)

Tatá tenta convencer Jenifer a não denunciá-lo. Yuri e Bela decidem procurar as pessoas que ficaram na lista de espera para receber uma bolsa de estudo. Wilma questiona Lui sobre seu relacionamento com Sol. Wilma implica com Dora, que tenta manter a calma. Simas avisa a Ben que não testemunhará na audiência de paternidade.

Lui decide entrar na igreja para assistir à apresentação de Duda e constrange Sol. Kate e Rafa interagem na frente da câmera fotográfica. Tatá se preocupa ao constatar que Yuri e Bela sabem da fraude que ele cometeu.

Bruna revela para Ben por que Sol tem pavor de Theo. Simas chama Ben para ir ao bar se encontrar com ele e Theo. Lumiar mostra o apartamento para um casal. Ben agride Theo.

QUE HORAS COMEÇA 'VAI NA FÉ' HOJE?

A novela 'Vai na Fé' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40.