Que horas começa 'Vai na Fé' hoje? Veja o resumo da novela desta segunda (23)

No capítulo de 'Vai na Fé' desta segunda (23), que vai ao ar às 19h40 na Rede Globo, Sol sofrerá um acidente na piscina, e Lui a salvará.

RESUMO DE 'VAI NA FÉ' DESTA SEGUNDA (23)

Lui salva Sol e Jenifer, e Theo fica furioso. Clara repreende Theo, que se irrita ao saber que Ben falou sobre o show para a esposa. Jenifer tenta intimidar Lui. Clara ouve a conversa entre Rafael e Fred e fica arrasada. Sol e Jenifer chegam em casa com Lui, e Carlão o intimida.

Sol lembra de Ben. Theo tira satisfações com Ben. Érika pede para Ivy tirar fotos constrangedoras de Sol e Lui. Ben se lamenta com Lumiar de sua discussão com Theo. Sol exige que Wilma altere seu contrato. Lumiar procura Theo e se incomoda com as investidas do amigo de Ben.

Sol se acidenta na piscina, e Lui a salva. Ivy registra o momento do acidente com fotos, e Jairo percebe. Érika se anima com as fotos de Ivy.

QUE HORAS COMEÇA 'VAI NA FÉ' HOJE?

A novela 'Vai na Fé' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40.