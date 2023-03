Que horas começa 'Vai na Fé' hoje? Veja o resumo da novela desta segunda (20)

No capítulo de 'Vai na Fé' desta segunda (20), que vai ao ar às 19h40 na Rede Globo, Sol e Bruna descobrem que Theo é o namorado misterioso de Kate, e a dançarina implora que a amiga não revele seu segredo.

RESUMO DE 'VAI NA FÉ' DESTA SEGUNDA (20)

Jenifer pede para Kate se afastar de Theo. Lumiar e Theo discutem por causa de Sol. Kate implora que Jenifer não conte para Bruna sobre o seu namorado. Eduardo diz a Jenifer que ela pode acompanhá-lo à Guatemala como missionária. Lumiar conta para Clara sobre o envolvimento que Theo e Ben tiveram com Sol no passado.

O pai de Guiga é preso novamente. Theo tenta expulsar Kate de seu apart, mas ela faz um escândalo. Tatá discute com Jenifer por causa de Eduardo. Fábio comenta com Sol sobre o fascínio que Ben tem por ela.

Marlene encontra a foto de Theo com Jenifer e entrega para Sol. Sol e Bruna descobrem que Theo é o namorado misterioso de Kate, e a dançarina implora que a amiga não revele seu segredo.

QUE HORAS COMEÇA 'VAI NA FÉ' HOJE?

A novela 'Vai na Fé' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40.