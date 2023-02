Que horas começa 'Vai na Fé' hoje? Veja o resumo da novela desta segunda (20)

No capítulo de 'Vai na Fé' desta segunda-feira (20), que vai ao ar às 19h15, na Rede Globo, Jenifer (Bella Campos) descobrirá que foi enganada por Vitinho (Luis Lobianco).

Resumo de 'Vai na Fé' desta segunda (20)

Lumiar fica desolada ao ver a desorganização de sua casa. Yuri marca uma entrevista com o suposto pai de Jenifer. Aurélio e Ruth preparam uma surpresa para Ben e Lumiar. Jenifer descobre que foi enganada por Vitinho. Lui é humilhado na internet quando mostra o resultado do procedimento que fez no rosto. Sol paga Joel o valor do carro.

Duda sugere que Marlene faça comida vegetariana. Todos os shows de Lui são cancelados. Sol vai falar com Lui e se assusta ao ver seu rosto. Horácio e Marlene se interessam um pelo outro. Lui tem uma ideia para ajudar Sol. Jenifer vai à mansão de Lui falar com Vitinho e, ao ver Sol, exige saber quem é seu pai biológico.

Que horas começa 'Vai na Fé' hoje (20)?

A novela 'Vai na Fé' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h15.