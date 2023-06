Que horas começa 'Vai na Fé' hoje? Veja o resumo da novela desta segunda (19)

No capítulo de 'Vai na Fé' desta segunda (19), que vai ao ar às 19h40 na Rede Globo, Clara conta para Rafa sobre o processo contra Theo.

RESUMO DE 'VAI NA FÉ' DESTA SEGUNDA (19)

Sol abraça Ben, e Lui se entristece. Lumiar tenta tranquilizar Theo. Vitinho se emociona com a nova música de Lui. Janaína presta seu depoimento. Lucas repreende Wilma e Fábio. Jenifer chega à delegacia para ficar com Sol e se desentende com Lumiar.

Todos estranham os métodos de Rogéria, a preparadora de elenco de Lucas. Clara conta para Rafa sobre o processo contra Theo. Orfeu tenta falar com Clara antes de prestar seu depoimento. Jenifer acolhe Rafa.

Lui e Sol conversam como amigos. Fábio desiste da preparação de Rogéria. Theo se embriaga no bar de Orfeu. Kate reclama de Clara para Rafa. Theo chega à delegacia alcoolizado.

QUE HORAS COMEÇA 'VAI NA FÉ' HOJE?

A novela 'Vai na Fé' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40.