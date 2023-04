Que horas começa 'Vai na Fé' hoje? Veja o resumo da novela desta segunda (17)

No capítulo de 'Vai na Fé' desta segunda (17), que vai ao ar às 19h40 na Rede Globo, O muro do ICAES amanhece pichado com ofensas racistas, e Ben e os alunos se revoltam.

RESUMO DE 'VAI NA FÉ' DESTA SEGUNDA (17)

Lumiar se lembra de Ben e se afasta de Theo. Jenifer afirma que não fará um exame de DNA, e Sol reage aliviada. Rafa se incomoda com a obsessão de Theo em querer ser o pai de Jenifer. Ben cogita a ideia de morar em Piedade. Os alunos organizam o ICAES para os Jogos Jurídicos. Ricardo percebe o desentendimento entre Lumiar e Ben, e tenta se aproximar da ex-namorada.

Ben lembra de quando sofreu racismo. Kate se emociona com a foto que Rafa faz dela. O time de Jenifer ganha do time de Ricardo. Fred se anima com o progresso de Rafa e comemora com Kate. O muro do ICAES amanhece pichado com ofensas racistas, e Ben e os alunos se revoltam.

QUE HORAS COMEÇA 'VAI NA FÉ' HOJE?

A novela 'Vai na Fé' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40.