Que horas começa 'Vai na Fé' hoje? Veja o resumo da novela desta segunda (15)

No capítulo de 'Vai na Fé' desta segunda (15), que vai ao ar às 19h40 na Rede Globo, Lui descobre sobre o contrato que Wilma obrigou Sol a assinar.

RESUMO DE 'VAI NA FÉ' DESTA SEGUNDA (15)

Theo discute com Clara por causa do show de Lui. Jenifer tenta falar com Hugo. Wilma desconfia quando ouve Lui fazer uma declaração para Sol. Começa o show e todos se divertem. Theo assiste ao show com Clara pela TV. Alice e Yuri ficam com ciúmes de Vini. Com a ajuda de Ludmilla, Lui surpreende Sol durante o show, e Jenifer fica indignada.

Ludmilla chama Kate para dançar no palco. Lui tenta conversar com Sol. Érika publica sua matéria reveladora, e Vitinho se desespera. Sol vai embora com Ben. Guiga pede dinheiro emprestado para Yuri. Lui descobre sobre o contrato que Wilma obrigou Sol a assinar.

QUE HORAS COMEÇA 'VAI NA FÉ' HOJE?

A novela 'Vai na Fé' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40.